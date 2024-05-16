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Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученные дипломы

Ведомости

Изменения национальной системы высшего образования не повлияют на тех, кто ранее получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалавриатским программам. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«Дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись – работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», – подчеркнул Могилевский (цитата по ТАСС).

На заседании Госдумы 14 мая глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что из системы высшего образования с 2025 г. исчезнет понятие «бакалавр». В России будут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование. Нормативная база по новой национальной системе высшего образования будет разработана до конца 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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