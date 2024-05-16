Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученные дипломы

На заседании Госдумы 14 мая глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что из системы высшего образования с 2025 г. исчезнет понятие «бакалавр». В России будут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование. Нормативная база по новой национальной системе высшего образования будет разработана до конца 2024 г.