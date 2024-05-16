Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученные дипломы
Изменения национальной системы высшего образования не повлияют на тех, кто ранее получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалавриатским программам. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«Дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись – работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», – подчеркнул Могилевский (цитата по ТАСС).
На заседании Госдумы 14 мая глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что из системы высшего образования с 2025 г. исчезнет понятие «бакалавр». В России будут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование. Нормативная база по новой национальной системе высшего образования будет разработана до конца 2024 г.