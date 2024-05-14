Нормативную базу по новой системе высшего образования разработают до конца года
Нормативная база по новой национальной системе высшего образования будет разработала до конца 2024 г. Об этом сообщил утвержденный Госдумой министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Выступая на заседании Госдумы по утверждению федеральных министров, Фальков рассказал, что из системы высшего образования с 2025 г. исчезнет понятия «бакалавр». В России будут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование.
12 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что внедрение новой системы высшего образования может начаться в РФ с 2026 г. Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем 1000 вузов страны.