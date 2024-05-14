Нормативную базу по новой системе высшего образования разработают до конца года

12 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что внедрение новой системы высшего образования может начаться в РФ с 2026 г. Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем 1000 вузов страны.