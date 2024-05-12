Чернышенко: в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года

«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузах страны», – сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по «РИА Новости»).