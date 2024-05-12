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Чернышенко: в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года

Ведомости

С 2026 г. в России могут начать внедрение новой системы высшего образования, заявил и. о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузах страны», – сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко также заявил, что власти планируют пересмотреть структуру приема в вузы в России, наращивая объем контрольных цифр «по тем специальностям, по тем направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства».

Он сообщил, что на 2024–2025 учебный год выделено 620 500 бюджетных мест, из них 28 500 для вузов в новых регионах. Для будущих медиков было выделено 55 500 бюджетных мест, кадров для системы образования – 79 000, а для инженеров – порядка 260 000 мест.

В октябре 2023 г. Чернышенко говорил, что в 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится согласно поручению президента России и составит 591 967. 

12 мая 2024 г. комитеты Госдумы рассмотрели кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Чернышенко был предложен на пост вице-премьера, его кандидатуру рекомендовали профильные комитеты нижней палаты парламента. Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Госдуме планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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