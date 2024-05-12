Чернышенко: в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года
С 2026 г. в России могут начать внедрение новой системы высшего образования, заявил и. о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко.
«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузах страны», – сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по «РИА Новости»).
Чернышенко также заявил, что власти планируют пересмотреть структуру приема в вузы в России, наращивая объем контрольных цифр «по тем специальностям, по тем направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства».
Он сообщил, что на 2024–2025 учебный год выделено 620 500 бюджетных мест, из них 28 500 для вузов в новых регионах. Для будущих медиков было выделено 55 500 бюджетных мест, кадров для системы образования – 79 000, а для инженеров – порядка 260 000 мест.
В октябре 2023 г. Чернышенко говорил, что в 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах увеличится согласно поручению президента России и составит 591 967.
12 мая 2024 г. комитеты Госдумы рассмотрели кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Чернышенко был предложен на пост вице-премьера, его кандидатуру рекомендовали профильные комитеты нижней палаты парламента. Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Госдуме планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.