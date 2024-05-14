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С 2025 года в системе высшего образования не будет понятия «бакалавр»

Ведомости

Понятие «бакалавр» исчезнет из системы высшего образования с 2025 г. Об этом заявил кандидат на пост главы Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Госдумы по утверждению федеральных министров.

«В системе высшего образования с 2025 г. не будет понятия «бакалавр», у нас будет «высшее образование» и «специализированное высшее образование», – сказал Фальков.

По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование.

«В прежней логике и в прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может так же пойти и бесплатно получить специализированное образование. Другой разговор, что сама по себе эффективная массовая магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась. И в нашей новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной», – сказал Фальков.

11 мая стало известно, что Фальков может сохранить за собой должность министра науки и высшего образования в новом правительстве. Кандидатуры на рассмотрение Государственной думы внес премьер-министр Михаил Мишустин.

Процедура утверждения внесенных Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров проходит в Госдуме 14 мая. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.

12 мая и. о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко заявил, что с 2026 г. в России могут начать внедрение новой системы высшего образования. «Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузах страны», – сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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