С 2025 года в системе высшего образования не будет понятия «бакалавр»
Понятие «бакалавр» исчезнет из системы высшего образования с 2025 г. Об этом заявил кандидат на пост главы Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Госдумы по утверждению федеральных министров.
«В системе высшего образования с 2025 г. не будет понятия «бакалавр», у нас будет «высшее образование» и «специализированное высшее образование», – сказал Фальков.
По его словам, благодаря преобразованию выпускники получат больше возможностей – в частности, люди с высшим образованием смогут бесплатно получить специализированное образование.
«В прежней логике и в прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может так же пойти и бесплатно получить специализированное образование. Другой разговор, что сама по себе эффективная массовая магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась. И в нашей новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной», – сказал Фальков.
11 мая стало известно, что Фальков может сохранить за собой должность министра науки и высшего образования в новом правительстве. Кандидатуры на рассмотрение Государственной думы внес премьер-министр Михаил Мишустин.
Процедура утверждения внесенных Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров проходит в Госдуме 14 мая. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.
12 мая и. о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко заявил, что с 2026 г. в России могут начать внедрение новой системы высшего образования. «Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4000 студентов. С 2026 г. планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузах страны», – сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.