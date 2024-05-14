С 2025 года в системе высшего образования не будет понятия «бакалавр»

«В прежней логике и в прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может так же пойти и бесплатно получить специализированное образование. Другой разговор, что сама по себе эффективная массовая магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась. И в нашей новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной», – сказал Фальков.