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Мишустин предложил оставить Кравцова и Фалькова на должностях министров

Они впервые заняли должности в январе 2020 года
Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

Министры науки и высшего образования и просвещения Валерий Фальков и Сергей Кравцов (после инаугурации президента 7 мая работают в статусе и. о.) сохранят за собой должности в новом правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин внес их кандидатуры на рассмотрение Государственной думы, сообщила пресс-служба правительства.

Фальков и Кравцов впервые заняли свои должности в январе 2020 г. До назначения на пост министра Кравцов был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.

Экс-ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Валерий Фальков 15 января 2020 г. сперва стал членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а уже 21 января того же года был назначен министром образования и науки.

10 мая Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра, предложенную Владимиром Путиным. Им вновь стал Михаил Мишустин. В ближайшее время он должен представить структуру и кадровый состав федеральных органов исполнительной власти. Госдума будет утверждать вице-премьеров и министров 13 и 14 мая – после поправок в Конституцию 2020 г. для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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