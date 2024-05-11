Мишустин предложил оставить Кравцова и Фалькова на должностях министров

Мишустин предложил оставить Кравцова и Фалькова на должностях министровОни впервые заняли должности в январе 2020 года
Министры науки и высшего образования и просвещения Валерий Фальков и Сергей Кравцов (после инаугурации президента 7 мая работают в статусе и. о.) сохранят за собой должности в новом правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин внес их кандидатуры на рассмотрение Государственной думы, сообщила пресс-служба правительства.
Фальков и Кравцов впервые заняли свои должности в январе 2020 г. До назначения на пост министра Кравцов был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.
Экс-ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Валерий Фальков 15 января 2020 г. сперва стал членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а уже 21 января того же года был назначен министром образования и науки.
10 мая Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра, предложенную Владимиром Путиным. Им вновь стал Михаил Мишустин. В ближайшее время он должен представить структуру и кадровый состав федеральных органов исполнительной власти. Госдума будет утверждать вице-премьеров и министров 13 и 14 мая – после поправок в Конституцию 2020 г. для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента.