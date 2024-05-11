Мишустин предложил оставить Кравцова и Фалькова на должностях министров

Фальков и Кравцов впервые заняли свои должности в январе 2020 г. До назначения на пост министра Кравцов был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.