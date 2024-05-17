В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей курящих подростков

15 мая «Ведомости» писали о законопроекте, предлагающем ужесточить ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем. Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.