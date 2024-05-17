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В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей курящих подростков

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили внедрить штрафы до 7000 руб. для родителей за курение детей младше 16 лет. О новом пакете антитабачных законопроектов в своем Telegram-канале рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Пакет законопроектов разработан Метелевым совместно с депутатом Максимом Топилиным и другими парламентариями по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что при принятии законопроектов купить вейпы можно будет только в стационарных магазинах. За повторную продажу табака несовершеннолетним предлагается ввести уголовную ответственность. Помимо прочего законопроект предусматривает приостановление деятельности магазина за продажу продукции без маркировки, а за повторное нарушение при продаже табачной продукции будет грозить приостановка работы торговой точки до 90 дней.

В числе предлагаемых инициатив также увеличение штрафа за курение в неположенных местах до 15 000 руб. и до 30 000 руб. – за курение на детских площадках. Кроме того, авторы законопроектов предлагают применять административное наказание уже после первого нарушения с увеличением штрафа до 30 000 для физлиц, до 100 000 для должностных лиц и до 500 000 руб. для юрлиц.

Правительству также предлагается принять перечень запрещенных вкусовых добавок.

Отмечается, что пакет законопроектов уже направлен в правительство России и Верховный суд на согласование.

«Вейп-мафия не собирается соблюдать законы и продолжает наживаться на здоровье детей. Ни диалог, ни проверки магазинов, ни увеличение штрафов не действуют. Уверен, предложенные меры помогут привести в чувства продавцов этой отравы», – написал Метелев.

15 мая «Ведомости» писали о законопроекте, предлагающем ужесточить ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем. Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

17 мая сообщалось, что правительство РФ собирается запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. Перечень запрещенных веществ подготовила межведомственная рабочая группа, в которую входят медики, ученые, представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы. К добавкам, усиливающим никотиновую зависимость, отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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