Правительство может запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.