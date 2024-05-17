Правительство может запретить ароматизированные жидкости для вейпов
Правительство РФ собирается запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения.
Документ разработал Минздрав России. Поправки к Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», наделяющие правительство правом устанавливать такой запрет, были приняты в апреле 2023 г. Их авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и более 400 депутатов всех фракций.
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, целью документа является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи.
Перечень запрещенных веществ подготовила межведомственная рабочая группа, в которую входят медики, ученые, представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы. К добавкам, усиливающим никотиновую зависимость, отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрица, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.
Если документ будет принят, в продаже останутся только жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).
По словам авторов проекта, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких. Использование ароматизаторов в вейпах (за исключением вкуса табака) уже запрещено в Венгрии, Китае, Литве, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и нескольких штатах США, уточнили авторы документа.
15 мая «Ведомости» писали о законопроекте об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем, документ подготовили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и др. Изменения предлагается внести в ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных деяний).
Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.