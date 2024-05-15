За повторную продажу сигарет подросткам могут ввести уголовное наказание

Сейчас нет данных о том, что электронные сигареты безопаснее обычных. Последние используются достаточно длительное время, поэтому накоплено большое количество знаний о влиянии никотина на организм человека. Исакова утверждает, что, несмотря на то что переход на вейпы рассматривается как возможный способ бросить курить среди взрослого населения, исследования демонстрируют, что он обычно не приводит к нужному результату. Курение же вейпов в подростковом возрасте с большой долей вероятности приведет к переходу на обычные сигареты, считает она.