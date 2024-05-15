За повторную продажу сигарет подросткам могут ввести уголовное наказание

За повторную продажу сигарет подросткам могут ввести уголовное наказаниеОдними запретительными мерами нельзя решить вопрос курения подростков и продажи им сигарет, считают эксперты
Законопроект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем подготовили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и др. Изменения предлагается внести в ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных деяний). «Ведомости» ознакомились с текстом инициативы.
Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
После того как правительство отменило мораторий на проверки магазинов, реализующих табачную и никотиновую продукцию, Роспотребнадзор осенью 2023 г. провел около 27 500 профилактических мероприятий, 9000 из них – контрольные. Как отмечают авторы в пояснительной записке, более чем в 90% случаев выявлены открытая выкладка и демонстрация товара (76% объектов), продажа вблизи от образовательных учреждений (7,7% объектов).
В списке наиболее часто выявляемых правонарушений, по данным Минпромторга, по-прежнему остается продажа продукции несовершеннолетним: за IV квартал 2023 г. было возбуждено 26 административных дел. Результаты проверок, проводившихся Роспотребнадзором, а также дизайн потребительской упаковки и вкусовая гамма (приводятся в пример «ледяной банан», «кокос-дыня», «ледяная мята» и т. д.) свидетельствуют о том, что продукция ориентирована на несовершеннолетнюю аудиторию, уверены депутаты.
Одними запретительными мерами нельзя решить вопрос курения подростков и продажи им сигарет, считает научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко Рамил Хабриев. «Нужны положительные примеры, которые подают взрослые, профилактическая работа в школе. Но те, кто нарушает закон и продает такую продукцию [несовершеннолетним], конечно, должны нести наказание», – сказал он «Ведомостям». «Если [депутаты], анализируя правоприменительную практику, считают, что запрета и имеющегося наказания недостаточно, тогда, видимо, да [изменения нужны]», – заключил Хабриев.
Почти 4% российских подростков в возрасте 15–19 лет курят ежедневно, при том что, в принципе, доля ежедневно курящего населения в России составляет почти 18%, указывает врач-онколог медицинской компании «Сберздоровье» Суна Исакова. По ее словам, находящийся в процессе формирования мозг подростков способен быстро выстраивать связи между клетками, что помогает им оперативнее осваивать новые навыки. «По аналогичной схеме они подвергаются и зависимости от курения. Известно, что никотин может «перепрограммировать» мозг подростка, заставляя его желать еще большего его количества», – указывает она.
Сейчас нет данных о том, что электронные сигареты безопаснее обычных. Последние используются достаточно длительное время, поэтому накоплено большое количество знаний о влиянии никотина на организм человека. Исакова утверждает, что, несмотря на то что переход на вейпы рассматривается как возможный способ бросить курить среди взрослого населения, исследования демонстрируют, что он обычно не приводит к нужному результату. Курение же вейпов в подростковом возрасте с большой долей вероятности приведет к переходу на обычные сигареты, считает она.