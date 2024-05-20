Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым правом пересдачи ЕГЭ
Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться возможностью пересдачи одного предмета в рамках ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии.
«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года», – сказал он, добавив, что так будет ежегодно.
Отвечая на вопрос о возможной отмене ЕГЭ, Музаев объяснил, что это будут возможно только после того, как у нынешней экзаменационной системы появится постоянная альтернатива.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.