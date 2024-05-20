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Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым правом пересдачи ЕГЭ

Ведомости

Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться возможностью пересдачи одного предмета в рамках ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии.

«Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года», – сказал он, добавив, что так будет ежегодно.

Отвечая на вопрос о возможной отмене ЕГЭ, Музаев объяснил, что это будут возможно только после того, как у нынешней экзаменационной системы появится постоянная альтернатива.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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