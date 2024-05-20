Суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте

Суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Треповой. Его оставили без изменений, апелляционную жалобу и представление – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению, Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.