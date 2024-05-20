Суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте
Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой по делу о теракте в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает «РИА Новости».
Суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Треповой. Его оставили без изменений, апелляционную жалобу и представление – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению, Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.
В апреле 2023 г. Дарья Трепова пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, 52 человека получили ранения.
25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил Треповой 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о теракте. Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта, получил один год и девять месяцев колонии.