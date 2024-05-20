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Суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте

Ведомости

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой по делу о теракте в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Треповой. Его оставили без изменений, апелляционную жалобу и представление – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению, Трепову в ближайшее время этапируют в колонию.

В апреле 2023 г. Дарья Трепова пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, 52 человека получили ранения.

25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил Треповой 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о теракте. Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта, получил один год и девять месяцев колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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