Reuters: с основателя Baring Vostok Майкла Калви снята судимость
Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с основателя Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который в 2021 г. был осужден по делу о растрате средств банка «Восточный», пишет Reuters.
Российская пенитенциарная служба исключила Калви из своего реестра после того, как 5 апреля истек испытательный срок по его приговору, следует из документа, с которым ознакомилось агентство.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем им инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Следствие и суд установили, что Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.
Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 г. вынес приговор Калви, осудив его к условному лишению свободы сроком 5,5 г. за растрату. В 2023 г. Мосгорсуд пересмотрел наказание и смягчил его до 4,5 г. с испытательным сроком в четыре года. Кассационный суд в феврале этого года уменьшил срок наказания еще на два месяца, а испытательный срок составил два года и восемь месяцев.
Как отмечает агентство, Калви покинул Россию после того, как были смягчены ограничения на его содержание под стражей, и не планирует возвращаться или возобновлять там инвестиции.