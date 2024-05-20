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Reuters: с основателя Baring Vostok Майкла Калви снята судимость

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с основателя Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который в 2021 г. был осужден по делу о растрате средств банка «Восточный», пишет Reuters.

Российская пенитенциарная служба исключила Калви из своего реестра после того, как 5 апреля истек испытательный срок по его приговору, следует из документа, с которым ознакомилось агентство.

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем им инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие и суд установили, что Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 г. вынес приговор Калви, осудив его к условному лишению свободы сроком 5,5 г. за растрату. В 2023 г. Мосгорсуд пересмотрел наказание и смягчил его до 4,5 г. с испытательным сроком в четыре года. Кассационный суд в феврале этого года уменьшил срок наказания еще на два месяца, а испытательный срок составил два года и восемь месяцев.

Как отмечает агентство, Калви покинул Россию после того, как были смягчены ограничения на его содержание под стражей, и не планирует возвращаться или возобновлять там инвестиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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