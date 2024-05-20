Reuters: с основателя Baring Vostok Майкла Калви снята судимость

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 г. вынес приговор Калви, осудив его к условному лишению свободы сроком 5,5 г. за растрату. В 2023 г. Мосгорсуд пересмотрел наказание и смягчил его до 4,5 г. с испытательным сроком в четыре года. Кассационный суд в феврале этого года уменьшил срок наказания еще на два месяца, а испытательный срок составил два года и восемь месяцев.