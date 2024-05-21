Минздрав предложил включить «Тапентадол» в список наркотических средств
Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления правительства о включении обезболивающего вещества «Тапентадол» в список наркотических средств. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит этап общественных обсуждений.
В пояснительной записке говорится, что «Тапентадол» относится к группе анальгезирующих наркотических средств, к клинико-фармакологической группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия. Вещество применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. По эффективности оно близко к таким опиоидам, как морфин. Длительное или регулярное использование опиоидных препаратов может привести к зависимости.
Отмечается, что сейчас в России зарегистрировано два лекарственных препарата с международным непатентованным наименованием «Тапентадол»: «Палексия» и «Палексия ретард», оба производства Германии. Минздрав предлагает установить государственную квоту, в пределах которой будет осуществляться производство, хранение, ввоз (вывоз) «Тапентадола».
Ранее в мае председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список из 71 лекарственного препарата, после которых, как он сообщал со ссылкой на Минздрав, нежелательно или запрещено управлять автомобилем. В перечень вошли корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка. Позже в Минздраве пояснили, что представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, носит лишь информационный характер.