Минздрав предложил включить «Тапентадол» в список наркотических средств

Ранее в мае председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список из 71 лекарственного препарата, после которых, как он сообщал со ссылкой на Минздрав, нежелательно или запрещено управлять автомобилем. В перечень вошли корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка. Позже в Минздраве пояснили, что представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, носит лишь информационный характер.