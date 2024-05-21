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Минздрав предложил включить «Тапентадол» в список наркотических средств

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления правительства о включении обезболивающего вещества «Тапентадол» в список наркотических средств. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит этап общественных обсуждений.

В пояснительной записке говорится, что «Тапентадол» относится к группе анальгезирующих наркотических средств, к клинико-фармакологической группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия. Вещество применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. По эффективности оно близко к таким опиоидам, как морфин. Длительное или регулярное использование опиоидных препаратов может привести к зависимости.

Отмечается, что сейчас в России зарегистрировано два лекарственных препарата с международным непатентованным наименованием «Тапентадол»: «Палексия» и «Палексия ретард», оба производства Германии. Минздрав предлагает установить государственную квоту, в пределах которой будет осуществляться производство, хранение, ввоз (вывоз) «Тапентадола».

Ранее в мае председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список из 71 лекарственного препарата, после которых, как он сообщал со ссылкой на Минздрав, нежелательно или запрещено управлять автомобилем. В перечень вошли корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка. Позже в Минздраве пояснили, что представленный список лекарств, содержащих  седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, носит лишь информационный характер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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