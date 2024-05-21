Камерунца депортировали из России из-за экстремистских высказываний
Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из России из-за экстремистских высказываний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.
В ведомстве рассказали, что камерунец был сторонником радикального ислама и поддерживал террористов в Сирии, Нигере и мятежные силы на Украине. Уточняется, что иностранец находился в России с нарушением правил пребывания.
Валуйский районный суд привлек его к административной ответственности и выдворил из страны.
В мае из России также депортировали украинца Сергея Гулько, который публиковал в соцсетях экстремистскую символику, украинские лозунги и собирал деньги для ВСУ. Украинец учился в МГУ на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, из университета его отчислили из-за «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».
В общей сложности суды в Москве назначили ему 46 суток административного ареста. Гулько не признал вину ни по одному из дел.