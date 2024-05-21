Камерунца депортировали из России из-за экстремистских высказываний

В мае из России также депортировали украинца Сергея Гулько, который публиковал в соцсетях экстремистскую символику, украинские лозунги и собирал деньги для ВСУ. Украинец учился в МГУ на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, из университета его отчислили из-за «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».