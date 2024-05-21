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Камерунца депортировали из России из-за экстремистских высказываний

Ведомости

Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из России из-за экстремистских высказываний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.

В ведомстве рассказали, что камерунец был сторонником радикального ислама и поддерживал террористов в Сирии, Нигере и мятежные силы на Украине. Уточняется, что иностранец находился в России с нарушением правил пребывания.

Валуйский районный суд привлек его к административной ответственности и выдворил из страны.

В мае из России также депортировали украинца Сергея Гулько, который публиковал в соцсетях экстремистскую символику, украинские лозунги и собирал деньги для ВСУ. Украинец учился в МГУ на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, из университета его отчислили из-за «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».

В общей сложности суды в Москве назначили ему 46 суток административного ареста. Гулько не признал вину ни по одному из дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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