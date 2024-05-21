Суд одобрил высылку поддерживающего ВСУ бывшего студента МГУ
Троицкий суд Москвы одобрил депортацию бывшего студента МГУ Сергея Гулько, отчисленного за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Гулько учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. В пресс-службе факультета говорили, что у него не было проблем с академической успеваемостью. Студента отчислили «с учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».
Гулько родился в Одессе, имеет украинский паспорт и не подавал заявления на получение российского гражданства. Студент размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», отмечало «РИА Новости».
26 апреля Тверской суд дважды арестовал Гулько на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно постановлению суда, студент опубликовал два поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из них содержал символику экстремистской организации, другой – был направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение группы лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе.
До этого Никулинский суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и также назначил арест на 12 суток. Поводом для протокола стала публикация во «В контакте» с украинскими лозунгами. Еще 10 суток ареста Гулько получил за отказ предъявить полиции паспорт при проверке документов. В общей сложности суды в Москве назначили ему 46 суток административного ареста.
Гулько не признал вину ни по одному из дел. Ему выдали уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости покинуть страну.