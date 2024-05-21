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Суд одобрил высылку поддерживающего ВСУ бывшего студента МГУ

Ведомости

Троицкий суд Москвы одобрил депортацию бывшего студента МГУ Сергея Гулько, отчисленного за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. 

В карточке сказано, что решение вступило в силу 21 мая, Гулько не стал его обжаловать. 19 мая бывший студент МГУ сообщил РБК, что покинул Россию. Изначально он хотел уехать в Грузию, но его отказались пускать в страну без объяснения причин. Тогда Гулько купил билет в другую страну.

Гулько учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. В пресс-службе факультета говорили, что у него не было проблем с академической успеваемостью. Студента отчислили «с учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».

Гулько родился в Одессе, имеет украинский паспорт и не подавал заявления на получение российского гражданства. Студент размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», отмечало «РИА Новости». 

26 апреля Тверской суд дважды арестовал Гулько на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно постановлению суда, студент опубликовал два поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из них содержал символику экстремистской организации, другой – был направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение группы лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе. 

До этого Никулинский суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и также назначил арест на 12 суток. Поводом для протокола стала публикация во «В контакте» с украинскими лозунгами. Еще 10 суток ареста Гулько получил за отказ предъявить полиции паспорт при проверке документов. В общей сложности суды в Москве назначили ему 46 суток административного ареста.

Гулько не признал вину ни по одному из дел. Ему выдали уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости покинуть страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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