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Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за посты в поддержку Украины

Ведомости

В Москве украинского гражданина и студента факультета фундаментальной медицины МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и непредъявление документов полиции, пишет ТАСС.

Уроженец Одессы был задержан в российской столице за то, что отказался предъявить паспорт полиции при проверке документов. За это он был арестован Никулинским судом Москвы на 10 суток.

Позже были проверены социальные сети студента. Суд признал его виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Поводом послужил его пост во «ВКонтакте» в поддержку Украины, пишет агентство.

Затем правоохранители выявили еще два случая размещения учащимся МГУ экстремистских лозунгов в своих соцсетях, отмечает ТАСС. За каждый из них Тверской суд Москвы назначил студенту по 12 суток ареста. Сам гражданин Украины вину не признал.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что за попытки собрать в интернете деньги для вооруженных сил Украины (ВСУ) и за указанные публикации в соцсетях, студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с ее территории в течение трех дней.

В феврале гражданку США и России арестовали в Екатеринбурге за то, что она, по данным ФСБ, собирала деньги для одной из украинских организаций, которые затем направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку Киева. Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило против женщины уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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