Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за посты в поддержку Украины

В феврале гражданку США и России арестовали в Екатеринбурге за то, что она, по данным ФСБ, собирала деньги для одной из украинских организаций, которые затем направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку Киева. Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило против женщины уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).