МГУ отчислил пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента

26 апреля Тверской суд дважды арестовал Гулько на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно постановлению суда, студент опубликовал два поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из них содержал символику экстремистской организации, другой – был направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение группы лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе.