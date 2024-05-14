МГУ отчислил пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента
Из МГУ отчислили студента Сергея Гулько, который пытался собрать деньги для ВСУ и был арестован за возбуждение ненависти. Об этом сообщает «РИА Новости» во ссылкой на пресс-службу факультета фундаментальной медицины, на котором учился студент.
В пресс-службе факультета уточнили, что у Гулько не было проблем с академической успеваемостью. Его отчислили «с учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний».
Украинец учился в МГУ как иностранный студент на платной основе. В пресс-службе добавили, что факультету не известно, чтобы Гулько публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения в стенах вуза.
«РИА Новости» пишет, что Гулько учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. Он родился в Одессе, имеет украинский паспорт и не подавал заявления на получение российского гражданства. Студент размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», отмечает агентство.
26 апреля Тверской суд дважды арестовал Гулько на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно постановлению суда, студент опубликовал два поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из них содержал символику экстремистской организации, другой – был направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение группы лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе.
До этого Никулинский суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и также назначил арест на 12 суток. Поводом для протокола стала публикация во «В контакте» с украинскими лозунгами.
Гулько не признал вину ни по одному из дел. Ему выдали уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости покинуть страну.