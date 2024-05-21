Дума приняла закон об ужесточении ответственности за некачественные услуги ЖКХ
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об усилении ответственности для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ, карточка документа опубликована в думской электронной базе.
Инициатива предлагает создать двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении предусмотрены штрафы для должностных лиц от 5000 до 10 000 руб., для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. При повторном нарушении – для должностных лиц от 10 0000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что размер штрафов не пересматривался с 2007 г., поэтому проще и дешевле было нарушать, чем вовремя предоставлять качественные услуги.
В ноябре 2023 г. правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг. Со второго полугодия 2024 г. средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.