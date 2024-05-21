Дума приняла закон об ужесточении ответственности за некачественные услуги ЖКХ

Инициатива предлагает создать двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении предусмотрены штрафы для должностных лиц от 5000 до 10 000 руб., для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. При повторном нарушении – для должностных лиц от 10 0000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.