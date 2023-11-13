Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 г. Перенос индексации тарифов на лето следующего года, как говорила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, тяжелое, но правильное решение. Тогда она уточнила, что в коммунальной сфере работает много людей, поэтому нужно предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов.