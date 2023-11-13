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Экономика

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год

Ведомости

Правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг., сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение кабинета министров.

Со второго полугодия 2024 г., по данным агентства, средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%.

Кроме того, документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах – это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО. В Смоленской области – до 9,8%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.

Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКУ до лета 2024 года

Вопрос благосостояния людей – это «номер один» для государства, отметил он

В Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали агентству, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов, а ведомство «проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан».

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 г. Перенос индексации тарифов на лето следующего года, как говорила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, тяжелое, но правильное решение. Тогда она уточнила, что в коммунальной сфере работает много людей, поэтому нужно предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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