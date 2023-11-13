Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг., сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение кабинета министров.
Со второго полугодия 2024 г., по данным агентства, средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%.
Кроме того, документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах – это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО. В Смоленской области – до 9,8%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.
В Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали агентству, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов, а ведомство «проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан».
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 г. Перенос индексации тарифов на лето следующего года, как говорила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, тяжелое, но правильное решение. Тогда она уточнила, что в коммунальной сфере работает много людей, поэтому нужно предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов.