Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКУ до лета 2024 года

Реальная зарплата в среднем по России в 2023 г. должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные располагаемые доходы – на 2-3%, отметил Путин. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, но в конце года реальные зарплаты выросли на 0,3-0,6% год к году, а реальные доходы – на 0,9%, сказал он.