Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКУ до лета 2024 года

Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКУ до лета 2024 годаВопрос благосостояния людей – это «номер один» для государства, отметил он
Индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно, заявил президент Владимир Путин 4 апреля на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш». «С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 г. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – сказал он.
Так Путин ответил в Туле на вопрос наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики Александра Казакова, который уточнил, «ведутся ли работы по доходности людей».
«Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос – уровень благосостояния и уровень дохода», – сказал президент. По его словам, решение этой задачи является ключевым для государства, это «абсолютно задача номер один»: чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.
Реальная зарплата в среднем по России в 2023 г. должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные располагаемые доходы – на 2-3%, отметил Путин. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, но в конце года реальные зарплаты выросли на 0,3-0,6% год к году, а реальные доходы – на 0,9%, сказал он.
С 1 января 2023 г. в России в среднем на 9% уже увеличилась стоимость услуг ЖКХ. С 1 декабря 2022 г., уже были проиндексированы коммунальные тарифы. До 2022 г. суммы в платежках увеличивались каждое 1 июля. Такое решение позволит регионам более полутора лет, то есть до 1 июля 2024 г. не проводить индексацию тарифов, отмечали в Минэке.
То есть сейчас принятия дополнительных нормативных актов для регулирования тарифов ЖКУ не потребуется, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Депутат отметил, что сдержать рост тарифов в будущем и предоставлять более качественные услуги поможет программа модернизации инфраструктуры ЖКХ, предполагающая «и замену сетей, и новые котельные». «Более 30 лет не происходило серьёзных изменений в этой сфере, что привело не только к физическому, но и моральному устареванию всей системы, огромным издержкам при производстве и поставке жителям коммунальных ресурсов», – подчеркнул Пахомов.
Перенос индексации тарифов на лето 2024 г. – это тяжелое, но правильное решение, заявила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Она отметила, что в коммунальной сфере работает много людей, поэтому нужно предусмотреть механизм компенсации выпадающих доходов.
Ресурсоснабжающие организации в результате приостановки индексации тарифов до 1 июля 2024 г. не пострадают, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев. «Речи о выпадающих доходах не может быть, потому что совокупный рост тарифов 2023 г. проиндексировали как раз на полтора года», – подчеркнул он.