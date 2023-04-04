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Экономика

Путин: реальные зарплаты должны вырасти в этом году на 3-5%

Ведомости

Реальная заработная плата в среднем по России в этом году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные располагаемые доходы – на 2-3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Президент отметил, что в 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, но в конце прошлого года реальные зарплаты все-таки выросли на 0,3-0,6% год к году, а реальные доходы – на 0,9%.

«Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону... Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2-3%», – рассказал Путин.

Рост доходов населения является «задачей номер один» для государства, подчеркнул президент.

Ранее по теме: Голикова заявила о выходе из бедности 3,6 млн россиян за пять лет

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства сообщила, что с 2017 по 2022 г. 3,6 млн россиян повысили свои доходы до уровня выше прожиточного минимума и преодолели порог бедности. Голикова напомнила, что уровень бедности в IV квартале 2022 г. составил 7,9% (в IV квартале 2021 г. – 8,5%). В 2022 г. доля россиян, находящихся за границей бедности, составила 10,5% (15,3 млн человек) – это на 0,5% меньше, чем в 2021 г., и минимальный показатель за всю историю наблюдения.

По данным Росстата, среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились в 2022 г. на 12,4% до 45 272 руб. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) сократились на 1%. Реальные зарплаты за пять прошедших лет, по словам Голиковой, выросли на 22,1%. По данным Росстата, без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям реальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2022 г. по отношению к 2021 г. несколько снизилась – на 1%.

Путин тогда отметил, что рост реальных доходов граждан должен ускориться на фоне замедлившейся до 4% инфляции, а также дополнительного повышения МРОТа в начале следующего года на 18,5%.

Как писали ранее «Ведомости», доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2022 г., по данным Росстата, росли в шесть раз быстрее доходов 10% наиболее обеспеченных. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) – до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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