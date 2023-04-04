Путин: реальные зарплаты должны вырасти в этом году на 3-5%

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства сообщила, что с 2017 по 2022 г. 3,6 млн россиян повысили свои доходы до уровня выше прожиточного минимума и преодолели порог бедности. Голикова напомнила, что уровень бедности в IV квартале 2022 г. составил 7,9% (в IV квартале 2021 г. – 8,5%). В 2022 г. доля россиян, находящихся за границей бедности, составила 10,5% (15,3 млн человек) – это на 0,5% меньше, чем в 2021 г., и минимальный показатель за всю историю наблюдения.