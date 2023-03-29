Голикова заявила о выходе из бедности 3,6 млн россиян за пять лет

Голикова напомнила, что уровень бедности в IV квартале 2022 г. составил 7,9% (в IV квартале 2021 г. – 8,5%). В 2022 г. доля россиян, находящихся за границей бедности, составила 10,5% (15,3 млн человек) – это на 0,5% меньше, чем в 2021 г., следует из данных Росстата. Это минимальный показатель за всю историю наблюдения. Согласно утвержденному плану, целевым значением на 2022 г. были 10,8%, а на 2023 г. – 10,1%, подчеркнула вице-премьер.