Голикова заявила о выходе из бедности 3,6 млн россиян за пять лет

Голикова заявила о выходе из бедности 3,6 млн россиян за пять летПо ее словам, это связано с мерами соцподдержки
С 2017 по 2022 г. 3,6 млн россиян повысили свои доходы до уровня выше прожиточного минимума и преодолели порог бедности. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Голикова напомнила, что уровень бедности в IV квартале 2022 г. составил 7,9% (в IV квартале 2021 г. – 8,5%). В 2022 г. доля россиян, находящихся за границей бедности, составила 10,5% (15,3 млн человек) – это на 0,5% меньше, чем в 2021 г., следует из данных Росстата. Это минимальный показатель за всю историю наблюдения. Согласно утвержденному плану, целевым значением на 2022 г. были 10,8%, а на 2023 г. – 10,1%, подчеркнула вице-премьер.
По данным Росстата, среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились в 2022 г. на 12,4% до 45 272 руб. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) сократились на 1%.
В структуре бедности за 2022 г. также отмечено перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные, сообщила Голикова. «Особо хочу отметить рост в течение всего года денежных доходов у 10% наименее обеспеченного населения. Благодаря мерам именно адресной поддержки и доведению доходов до уровня прожиточного минимума среднедушевые доходы у наименее обеспеченного населения выросли в IV квартале 2022 г. на 41% в номинальном выражении по сравнению с IV кварталом 2021 г.», – добавила вице-премьер.
Ранее «Ведомости» писали, что, по данным Росстата, доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2022 г. росли в шесть раз быстрее доходов 10% наиболее обеспеченных. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.
Голикова отметила, что улучшение ситуации с бедностью связано с мерами соцподдержки. По ее словам, в 2024 г. МРОТ может превысить прожиточный минимум на 17,1% после внеплановых индексаций. В этом году разница составила 3,7%. «Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета», – отметила вице-премьер.
Реальные зарплаты за пять прошедших лет, по словам Голиковой, выросли на 22,1%. По данным Росстата, без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям реальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2022 г. по отношению к 2021 г. несколько снизилась – на 1%, уточнила вице-премьер.
«Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики – это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель – чтобы людям жилось лучше», – отметил в ходе совещания Путин. Заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении, отметил президент, добавив, что это «пока очень скромные цифры».
«Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит, реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываю, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТа в начале следующего года на 18,5%», – подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, но «это и в этом случае не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», подчеркнул он. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест, а некоторые регионы пострадали от сокращения производства.