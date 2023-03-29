Голикова: в России в 2023 году отмечается тенденция снижения смертности

Прошлым летом президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию, которое состоялось в 2021 г., президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.