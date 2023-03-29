Газета
Общество

Голикова: в России в 2023 году отмечается тенденция снижения смертности

Ведомости

В 2023 г. в России отмечается тенденция снижения смертности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина и членов правительства. По ее словам, за первые два месяца 2023 г. сохранено жизней на 83 500 больше, чем за тот же период прошлого года.

«Я хочу отметить, что тенденция дальнейшего снижения смертности отмечается и в 2023 г. В январе – феврале 2023 г. сохранено жизней на 83 500 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала она (цит. по ТАСС). По ее словам, смертность за год снизилась на 23,2%.

Согласно опубликованным 10 февраля данным Росстата, по итогам 2022 г. смертность сократилась по сравнению с 2021 г. на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%. По предварительной оценке, в 2022 г. родились более 1,3 млн младенцев, умерли 1,9 млн человек. Естественная убыль населения в стране составила 599 616 человек, это на 42,5% ниже показателя за 2021 г.

Прошлым летом президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию, которое состоялось в 2021 г., президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г. 

Ранее по теме: Смертность в России сократилась на 22% в 2022 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных