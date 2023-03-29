Голикова: в России в 2023 году отмечается тенденция снижения смертности
В 2023 г. в России отмечается тенденция снижения смертности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина и членов правительства. По ее словам, за первые два месяца 2023 г. сохранено жизней на 83 500 больше, чем за тот же период прошлого года.
«Я хочу отметить, что тенденция дальнейшего снижения смертности отмечается и в 2023 г. В январе – феврале 2023 г. сохранено жизней на 83 500 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала она (цит. по ТАСС). По ее словам, смертность за год снизилась на 23,2%.
Согласно опубликованным 10 февраля данным Росстата, по итогам 2022 г. смертность сократилась по сравнению с 2021 г. на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%. По предварительной оценке, в 2022 г. родились более 1,3 млн младенцев, умерли 1,9 млн человек. Естественная убыль населения в стране составила 599 616 человек, это на 42,5% ниже показателя за 2021 г.
Прошлым летом президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию, которое состоялось в 2021 г., президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.