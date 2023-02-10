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Смертность в России сократилась на 22% в 2022 году

Ведомости

По итогам 2022 г. смертность в России сократилась на 22% по сравнению с 2021 г., сообщается на сайте Росстата.

«Смертность в 2022 г. сократилась по сравнению с 2021 г. на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%», – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, в 2022 г. родились более 1,3 млн младенцев, умерли 1,9 млн человек. Естественная убыль населения в стране составила 599 616 человек, это на 42,5% ниже показателя за 2021 г. В прошлом году число зарегистрированных бракосочетаний выросло на 14,1% и составило 1,05 млн, число разводов же увеличилось на 6% – до 683 111.

Ранее в декабре 2022 г. вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника» сообщила, что снижение смертности в РФ фиксируется по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5% за первые 10 месяцев, говорила она.

Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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