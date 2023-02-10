Смертность в России сократилась на 22% в 2022 году

Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.