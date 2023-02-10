Смертность в России сократилась на 22% в 2022 году
По итогам 2022 г. смертность в России сократилась на 22% по сравнению с 2021 г., сообщается на сайте Росстата.
«Смертность в 2022 г. сократилась по сравнению с 2021 г. на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%», – говорится в сообщении.
По предварительной оценке, в 2022 г. родились более 1,3 млн младенцев, умерли 1,9 млн человек. Естественная убыль населения в стране составила 599 616 человек, это на 42,5% ниже показателя за 2021 г. В прошлом году число зарегистрированных бракосочетаний выросло на 14,1% и составило 1,05 млн, число разводов же увеличилось на 6% – до 683 111.
Ранее в декабре 2022 г. вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника» сообщила, что снижение смертности в РФ фиксируется по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5% за первые 10 месяцев, говорила она.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.