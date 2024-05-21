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РСТ: спрос на зарубежные туры вырос на 30-50% в 2024 году

Ведомости

Продажи туров в период с марта по текущий момент в среднем выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

В топе направлений отмечают Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. При этом в разы выросли продажи туров в Китай, но это связано с низкой базой – год назад направление практически не продавалось. Продажи туров на Кипр по раннему бронированию увеличились примерно на 50% по сравнению с 2023 г. Вместе с этим наблюдается рост бронирования люксовых отелей в Турции – на 30%.

Туроператоры также отмечают, что популярным направлением стал Вьетнам. В прошлом году отмечались единичные продажи, а в 2024 г. они выросли в несколько раз. Также отмечается рост по Японии, Малайзии, Сингапуру и Марокко.

В сообщении также ссылаются на погранслужбу ФСБ, которая сообщила, что в I квартале 2024 г. граждане России совершили 5,3 млн поездок за рубеж, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

7 мая «Ведомости» писали, что россияне стали в два раза чаще отдыхать в визовых странах. Поток туристов из России достиг 2,74 млн визитов, в 2022 г. таких поездок было только 1,38 млн. Общее количество туристических поездок увеличилось по 20 наиболее популярным направлениям с 9,1 млн до 13,4 млн визитов, или на 48%. Среди популярных визовых направлений Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила Египет, Китай и Шри-Ланку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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