РСТ: спрос на зарубежные туры вырос на 30-50% в 2024 году
Продажи туров в период с марта по текущий момент в среднем выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии со ссылкой на туроператоров.
В топе направлений отмечают Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. При этом в разы выросли продажи туров в Китай, но это связано с низкой базой – год назад направление практически не продавалось. Продажи туров на Кипр по раннему бронированию увеличились примерно на 50% по сравнению с 2023 г. Вместе с этим наблюдается рост бронирования люксовых отелей в Турции – на 30%.
Туроператоры также отмечают, что популярным направлением стал Вьетнам. В прошлом году отмечались единичные продажи, а в 2024 г. они выросли в несколько раз. Также отмечается рост по Японии, Малайзии, Сингапуру и Марокко.
В сообщении также ссылаются на погранслужбу ФСБ, которая сообщила, что в I квартале 2024 г. граждане России совершили 5,3 млн поездок за рубеж, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
7 мая «Ведомости» писали, что россияне стали в два раза чаще отдыхать в визовых странах. Поток туристов из России достиг 2,74 млн визитов, в 2022 г. таких поездок было только 1,38 млн. Общее количество туристических поездок увеличилось по 20 наиболее популярным направлениям с 9,1 млн до 13,4 млн визитов, или на 48%. Среди популярных визовых направлений Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила Египет, Китай и Шри-Ланку.