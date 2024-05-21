РСТ: спрос на зарубежные туры вырос на 30-50% в 2024 году

В топе направлений отмечают Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. При этом в разы выросли продажи туров в Китай, но это связано с низкой базой – год назад направление практически не продавалось. Продажи туров на Кипр по раннему бронированию увеличились примерно на 50% по сравнению с 2023 г. Вместе с этим наблюдается рост бронирования люксовых отелей в Турции – на 30%.