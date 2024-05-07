Россияне стали в 2 раза чаще отдыхать в визовых странах

Поток туристов в безвизовые страны в 2023 г. стал больше на 39%: с 7,7 млн туристов в 2022 г. он вырос до 10,6 млн. Среди них интереснее всего оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Страны СНГ показали еще меньший рост: туда стали ездить на 23% чаще (2,31 млн человек в 2023 г. против 1,88 млн в 2022 г.). Самое популярное направление – Абхазия, куда в 2023 г. приехало 1,3 млн туристов, на 13% больше, чем годом ранее.