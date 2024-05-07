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Россияне стали в 2 раза чаще отдыхать в визовых странах

Из них наиболее популярными стали Египет, Китай и Шри-Ланка
Артем Косенок
После введения платы в $100 за визу Шри-Ланки страна рискует потерять массового российского туриста/ Freepik

Поток туристов из России в страны дальнего зарубежья, с которыми действует визовый режим, почти удвоился в 2023 г. до 2,74 млн визитов, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и погранслужбы ФСБ, которые проанализировали «Ведомости». В 2022 г. таких поездок было только 1,38 млн. Общее количество туристических поездок увеличилось по 20 наиболее популярным направлениям с 9,1 млн до 13,4 млн визитов, или на 48%.

Поток туристов в безвизовые страны в 2023 г. стал больше на 39%: с 7,7 млн туристов в 2022 г. он вырос до 10,6 млн. Среди них интереснее всего оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Страны СНГ показали еще меньший рост: туда стали ездить на 23% чаще (2,31 млн человек в 2023 г. против 1,88 млн в 2022 г.). Самое популярное направление – Абхазия, куда в 2023 г. приехало 1,3 млн туристов, на 13% больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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