Россияне стали в 2 раза чаще отдыхать в визовых странах

Россияне стали в 2 раза чаще отдыхать в визовых странахИз них наиболее популярными стали Египет, Китай и Шри-Ланка
Поток туристов из России в страны дальнего зарубежья, с которыми действует визовый режим, почти удвоился в 2023 г. до 2,74 млн визитов, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и погранслужбы ФСБ, которые проанализировали «Ведомости». В 2022 г. таких поездок было только 1,38 млн. Общее количество туристических поездок увеличилось по 20 наиболее популярным направлениям с 9,1 млн до 13,4 млн визитов, или на 48%.
Поток туристов в безвизовые страны в 2023 г. стал больше на 39%: с 7,7 млн туристов в 2022 г. он вырос до 10,6 млн. Среди них интереснее всего оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Страны СНГ показали еще меньший рост: туда стали ездить на 23% чаще (2,31 млн человек в 2023 г. против 1,88 млн в 2022 г.). Самое популярное направление – Абхазия, куда в 2023 г. приехало 1,3 млн туристов, на 13% больше, чем годом ранее.