В США из-за торнадо погибли более 20 человек

Агентство отмечает, что погибли как минимум восемь человек в Арканзасе, семь человек в Техасе, четыре в Кентукки и двое в Оклахоме. Предупреждение о сильных грозах объявлено в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. Метеорологическая служба также предупреждала о непогоде в западных округах Южной Каролины и некоторых частях Джорджии.