В США из-за торнадо погибли более 20 человек
По меньшей мене 21 человек погиб в США из-за торнадо, которые прошли в четырех штатах в выходные дни. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на оперативные службы.
Агентство отмечает, что погибли как минимум восемь человек в Арканзасе, семь человек в Техасе, четыре в Кентукки и двое в Оклахоме. Предупреждение о сильных грозах объявлено в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. Метеорологическая служба также предупреждала о непогоде в западных округах Южной Каролины и некоторых частях Джорджии.
26 мая губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что в результате мощного торнадо погибли семь человек, почти 100 получили ранения. 27 мая губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение в штате. Он отметил, что ураган затронул практически весь штат, повредив 100 государственных автомагистралей и дорог.
В конце апреля в США также прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали шесть человек. Тогда смерчи затронули штаты Небраска, Айова и Техас.