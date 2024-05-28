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В США из-за торнадо погибли более 20 человек

Ведомости

По меньшей мене 21 человек погиб в США из-за торнадо, которые прошли в четырех штатах в выходные дни. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на оперативные службы.

Агентство отмечает, что погибли как минимум восемь человек в Арканзасе, семь человек в Техасе, четыре в Кентукки и двое в Оклахоме. Предупреждение о сильных грозах объявлено в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. Метеорологическая служба также предупреждала о непогоде в западных округах Южной Каролины и некоторых частях Джорджии.

26 мая губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что в результате мощного торнадо погибли семь человек, почти 100 получили ранения. 27 мая губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение в штате. Он отметил, что ураган затронул практически весь штат, повредив 100 государственных автомагистралей и дорог.

В конце апреля в США также прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали шесть человек. Тогда смерчи затронули штаты Небраска, Айова и Техас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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