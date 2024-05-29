Володин поручил взять на контроль вопрос роста стоимости авиабилетов
Вопрос роста стоимости билетов на авиаперелеты по России необходимо взять на контроль, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.
«Билет на расстояние в часе лета стоит так, как будто бы лететь далеко», – сказал он на пленарном заседании.
Председатель Госдумы поручил профильным комитетам обсудить эту тему с правительством РФ и авиаперевозчиками. Контролировать работу будет первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков.
19 апреля «Ведомости» на основе данных Росстата подсчитали, что стоимость внутренних полетов в эконом-классе по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Дороже всего оказалось летать (по всем направлениям) из Пензенской области – в среднем 14 716 руб. (+4%) за билет, Республики Коми – 14 663 руб. (+42%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%). Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 руб. (+19%), из Санкт-Петербурга – 10 800 руб. (+19%).