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Володин поручил взять на контроль вопрос роста стоимости авиабилетов

Ведомости

Вопрос роста стоимости билетов на авиаперелеты по России необходимо взять на контроль, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Билет на расстояние в часе лета стоит так, как будто бы лететь далеко», – сказал он на пленарном заседании.

Председатель Госдумы поручил профильным комитетам обсудить эту тему с правительством РФ и авиаперевозчиками. Контролировать работу будет первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков.

19 апреля «Ведомости» на основе данных Росстата подсчитали, что стоимость внутренних полетов в эконом-классе по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Дороже всего оказалось летать (по всем направлениям) из Пензенской области – в среднем 14 716 руб. (+4%) за билет, Республики Коми – 14 663 руб. (+42%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%). Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 руб. (+19%), из Санкт-Петербурга – 10 800 руб. (+19%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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