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ОНК: напавшие на «Крокус» не выплатят компенсации и при пожизненном сроке

Ведомости

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, заявил «РИА Новости» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мальцев.

По словам правозащитника, трудовая деятельность обязательна во всех исправительных учреждениях России. В них есть свое производство в зависимости от региона расположения. Наиболее популярными являются швейные цеха, производства мебели и металлообработка.

Мальцев уточнил, что в действительности работают лишь треть таких граждан. На это влияет необходимость соблюдения режима и обучения осужденных, нехватка кадров в исправительном учреждении и наличие заказов.

По законодательству, заработная плата осужденного не должна быть ниже МРОТ. При этом ее размер зависит от выработки нормы – квалификации, возможностей, наличия заказов. Часть средств из зарплаты осужденных уходит на содержание в исправительном учреждении, заключенные также платят подоходный налог. Оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но сумма получается «скромная», заметил член ОНК.

Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов.

Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. Ранее об этом заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.

В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему. Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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