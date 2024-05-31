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РЖД начала восстанавливать железные дороги Армении после наводнения

Ведомости

РЖД оперативно приступила к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, работы финансирует российская сторона, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги, сообщалось о погибших и пострадавших.

Специалисты российской госкорпорации начали восстанавливать «внутреннее и единственное международное железнодорожное сообщение Армении с Грузией» в соответствии с договоренностями, достигнутыми Оверчуком и вице-премьер-министром республики Мгером Григоряном.

«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией», – сказал Матвеев (цитата по «РИА Новости»).

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Минобороны и МЧС России предложили Еревану свою помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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