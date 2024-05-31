РЖД начала восстанавливать железные дороги Армении после наводнения
РЖД оперативно приступила к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, работы финансирует российская сторона, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев.
В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги, сообщалось о погибших и пострадавших.
Специалисты российской госкорпорации начали восстанавливать «внутреннее и единственное международное железнодорожное сообщение Армении с Грузией» в соответствии с договоренностями, достигнутыми Оверчуком и вице-премьер-министром республики Мгером Григоряном.
«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией», – сказал Матвеев (цитата по «РИА Новости»).
26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Минобороны и МЧС России предложили Еревану свою помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.