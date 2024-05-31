АТОР: отказы в выезде за рубеж участились из-за ошибок в документах

21 мая стало известно, что спрос на зарубежные туры с марта по текущий момент вырос на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В топ направлений вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. Туроператоры также отмечают, что популярным направлением стал Вьетнам – в прошлом году отмечались единичные продажи, а в 2024 г. они выросли в несколько раз. Кроме того, наблюдается рост по Японии, Малайзии, Сингапуру и Марокко.