АТОР: отказы в выезде за рубеж участились из-за ошибок в документах
Пограничники начали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в данных. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает «Интерфакс».
«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер», – сказал он.
Мурадян отметил, что из-за таких ошибок изымают загранпаспорта, а отказы в выезде могут стать массовыми.
21 мая стало известно, что спрос на зарубежные туры с марта по текущий момент вырос на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В топ направлений вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. Туроператоры также отмечают, что популярным направлением стал Вьетнам – в прошлом году отмечались единичные продажи, а в 2024 г. они выросли в несколько раз. Кроме того, наблюдается рост по Японии, Малайзии, Сингапуру и Марокко.