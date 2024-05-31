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АТОР: отказы в выезде за рубеж участились из-за ошибок в документах

Ведомости

Пограничники начали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в данных. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает «Интерфакс».

«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер», – сказал он.

Мурадян отметил, что из-за таких ошибок изымают загранпаспорта, а отказы в выезде могут стать массовыми.

21 мая стало известно, что спрос на зарубежные туры с марта по текущий момент вырос на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В топ направлений вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай, Кипр и Мальдивы. Туроператоры также отмечают, что популярным направлением стал Вьетнам – в прошлом году отмечались единичные продажи, а в 2024 г. они выросли в несколько раз. Кроме того, наблюдается рост по Японии, Малайзии, Сингапуру и Марокко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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