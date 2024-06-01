Прощание с Чилингаровым состоится в храме Христа Спасителя 4 июня
Прощание с полярным исследователем Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС со ссылкой на его помощника, почетного полярника Константина Зайцева.
В храме также состоится отпевание Чилингарова, похоронят его на Новодевичьем кладбище, добавил Зайцев.
О смерти Чилингарова на 85-м году жизни 1 июня рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что политик и ученый скончался после продолжительной тяжелой болезни.
«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сказал Володин.
Чилингаров избирался депутатом Госдумы с I созыва, пропустив работу в нижней палате парламента лишь один созыв, занимал пост сенатора от Тульской области. Он был одним из старейших по возрасту депутатов нижней палаты парламента.