Суд признал законным арест Мухаммада Шарипзоды по делу о теракте в «Крокусе»
Московский городской суд признал законным решение об аресте Мухаммада Шарипзоды, который обвиняется в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Шарипзоде вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 16 мая Басманный районный суд Москвы продлил ему арест до 22 августа. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще трех фигурантов дела – Назримада Лутфуллои, Джумохона Курбонова и Якубджони Юсуфзоды. Они тоже обжаловали это решение.
16 мая Басманный районный суд Москвы продлил арест до 22 августа также и четверым фигурантам, которые подозреваются в непосредственном исполнении теракта в «Крокусе». Речь идет о Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни. Как стало понятно 21 мая из данных судебной картотеки, они не стали обжаловать постановления о продлении меры пресечения. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Позже предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, большинство из них являются гражданами Таджикистана.