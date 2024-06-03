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Суд признал законным арест Мухаммада Шарипзоды по делу о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Московский городской суд признал законным решение об аресте Мухаммада Шарипзоды, который обвиняется в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Шарипзоде вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 16 мая Басманный районный суд Москвы продлил ему арест до 22 августа. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще трех фигурантов дела – Назримада Лутфуллои, Джумохона Курбонова и Якубджони Юсуфзоды. Они тоже обжаловали это решение.

16 мая Басманный районный суд Москвы продлил арест до 22 августа также и четверым фигурантам, которые подозреваются в непосредственном исполнении теракта в «Крокусе». Речь идет о Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни. Как стало понятно 21 мая из данных судебной картотеки, они не стали обжаловать постановления о продлении меры пресечения. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Позже предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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