Четверо обвиняемых в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.