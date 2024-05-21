Четверо обвиняемых в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» не стали обжаловать постановления о продлении ареста. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Речь идет о фигурантах дела Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни. В картотеке говорится, что решение суда о продлении им ареста вступило в силу, оно не было обжаловано.
16 мая Басманный районный суд Москвы продлил им арест до 22 августа. Фигурантам вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Всего в деле 12 фигурантов. Всем из них суд продлил арест до 22 августа. Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). 19 мая Назримад Лутфуллои, Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммад Шарипзоде обжаловали это решение.
Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.