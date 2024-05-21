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Четверо обвиняемых в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Ведомости

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» не стали обжаловать постановления о продлении ареста. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. 

Речь идет о фигурантах дела Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни. В картотеке говорится, что решение суда о продлении им ареста вступило в силу, оно не было обжаловано. 

16 мая Басманный районный суд Москвы продлил им арест до 22 августа. Фигурантам вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 

Всего в деле 12 фигурантов. Всем из них суд продлил арест до 22 августа. Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). 19 мая Назримад Лутфуллои, Джумохон Курбонов, Якубджони Юсуфзоде и Мухаммад Шарипзоде обжаловали это решение.

Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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