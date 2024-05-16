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Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»

Ведомости

Басманный районный суд Москвы принял решение продлить арест Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни, которые обвиняются в исполнении теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранты пробудут под стражей до 22 августа. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один Узбекистана. Все они в марте – апреле внесены Росфинмониторингом в перечень террористов.

Ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти при этом указывают на возможную причастность Украины. В конце марта об этом заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, действующие на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы. 12 апреля на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя также заявил, что на предварительном этапе расследования теракта установлена непосредственная причастность Украины.

В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и Евросоюзе также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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