Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»
Басманный районный суд Москвы принял решение продлить арест Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни, которые обвиняются в исполнении теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Фигуранты пробудут под стражей до 22 августа. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один Узбекистана. Все они в марте – апреле внесены Росфинмониторингом в перечень террористов.
Ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти при этом указывают на возможную причастность Украины. В конце марта об этом заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, действующие на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы. 12 апреля на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя также заявил, что на предварительном этапе расследования теракта установлена непосредственная причастность Украины.
В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и Евросоюзе также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.