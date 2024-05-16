Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»

Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один Узбекистана. Все они в марте – апреле внесены Росфинмониторингом в перечень террористов.