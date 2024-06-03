Минюст внес «Либерально-демократическую лигу Украины» в список нежелательных НПО
Минюст признал «Либерально-демократическую лигу Украины» нежелательной в России. Обновленный перечень опубликован на сайте министерства.
«Лiберально-демократична лiга Украïни» (Liberal Democratic League of Ukraine, «Либерально-демократическая лига Украины») (Украина)», – указано в списке.
В мае Минюст внес в перечень нежелательных на территории России организаций две украинские НПО: Центр исследования среды безопасности «Прометей» и фонд помощи ВСУ «Вернись живым». В список также попали ряд других организаций.