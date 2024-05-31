Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Dekoder
Генпрокуратура России признала деятельность иностранной НПО Dekoder-gGmbH нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным Генпрокуратуры, на сайте организации на немецком и русском языках «размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера» в отношении политики властей России. Партнерами портала выступают информресурсы-иноагенты и организации, деятельность которых в России признана нежелательной. Также на сайте размещается дискредитирующая российскую армию информация.
«Подобные деструктивные идеи Dekoder-gGmbH пытается продвигать исключительно с целью дестабилизировать обстановку внутри российского общества», – подчеркнули в ГП.
16 мая Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Sota media. Отмечается, что на сайте организации регулярно распространялись материалы, которые дискредитировали органы власти и Вооруженные силы России. Издание Sota признано иностранным агентом.