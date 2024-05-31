Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Dekoder

По данным Генпрокуратуры, на сайте организации на немецком и русском языках «размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера» в отношении политики властей России. Партнерами портала выступают информресурсы-иноагенты и организации, деятельность которых в России признана нежелательной. Также на сайте размещается дискредитирующая российскую армию информация.