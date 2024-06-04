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Адвокат рассказал, когда с имущества замминистра Иванова могут снять арест

Ведомости

Отстраненному замминистра обороны РФ Тимуру Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора и его вступления в законную силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эдуарда Исецкого.

Есть и второй случай, при котором возможно снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу. Для этого нужно доказать отсутствие сопричастности подсудимого к арестованному имуществу.

Исецкий уточнил, что арест имущества третьих лиц, к примеру, жены или других родственников обвиняемого, продлевается судом каждые три месяца, пока не будет доказано отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей. Пока имущество под арестом, обвиняемый не может продать его или подарить кому-либо, добавил юрист.

Басманный районный суд Москвы отправил Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По словам адвоката замминистра Мурада Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет 1,125 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов. Сам замминистра вину не признает. 

В конце апреля суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета подсудимого. В начале мая было арестовано имущество его семьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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