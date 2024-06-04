Адвокат рассказал, когда с имущества замминистра Иванова могут снять арест
Отстраненному замминистра обороны РФ Тимуру Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора и его вступления в законную силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эдуарда Исецкого.
Есть и второй случай, при котором возможно снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу. Для этого нужно доказать отсутствие сопричастности подсудимого к арестованному имуществу.
Исецкий уточнил, что арест имущества третьих лиц, к примеру, жены или других родственников обвиняемого, продлевается судом каждые три месяца, пока не будет доказано отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей. Пока имущество под арестом, обвиняемый не может продать его или подарить кому-либо, добавил юрист.
Басманный районный суд Москвы отправил Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По словам адвоката замминистра Мурада Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет 1,125 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов. Сам замминистра вину не признает.
В конце апреля суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета подсудимого. В начале мая было арестовано имущество его семьи.