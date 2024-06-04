Адвокат рассказал, когда с имущества замминистра Иванова могут снять арест

Исецкий уточнил, что арест имущества третьих лиц, к примеру, жены или других родственников обвиняемого, продлевается судом каждые три месяца, пока не будет доказано отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей. Пока имущество под арестом, обвиняемый не может продать его или подарить кому-либо, добавил юрист.