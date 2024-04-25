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ТАСС: суд арестовал активы и счета отстраненного замминистра обороны Иванова

Ведомости

Суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам собеседника, в качестве обеспечительной меры суд арестовал все, что зарегистрировано на Иванова и его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.

«Коммерсантъ» пишет, что Иванову принадлежат квартира на Поварской улице стоимостью 500 млн руб., усадьба на Рублево-Успенском шоссе и дача на берегу Волги в Тверской области. Кроме того, считается, что семья Иванова якобы владеет усадьбой ХIХ века в Чистом переулке.

24 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности. Ранее в тот же день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам Иванов вину не признает.

По данным ТАСС, денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. Адвокат Иванова рассказал «Ведомостям», что подсудимому согласно предъявленному обвинению, вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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