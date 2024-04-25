ТАСС: суд арестовал активы и счета отстраненного замминистра обороны Иванова

24 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности. Ранее в тот же день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам Иванов вину не признает.