ТАСС: суд арестовал активы и счета отстраненного замминистра обороны Иванова
Суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в качестве обеспечительной меры суд арестовал все, что зарегистрировано на Иванова и его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.
«Коммерсантъ» пишет, что Иванову принадлежат квартира на Поварской улице стоимостью 500 млн руб., усадьба на Рублево-Успенском шоссе и дача на берегу Волги в Тверской области. Кроме того, считается, что семья Иванова якобы владеет усадьбой ХIХ века в Чистом переулке.
24 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности. Ранее в тот же день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам Иванов вину не признает.
По данным ТАСС, денежный эквивалент взятки может составить более 1 млрд руб. Адвокат Иванова рассказал «Ведомостям», что подсудимому согласно предъявленному обвинению, вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих.