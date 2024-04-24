ТАСС: эквивалент вменяемой Тимуру Иванову взятки превышает 1 млрд рублей
Денежный эквивалент взятки, полученной заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, рассказал собеседник агентства, Иванов обеспечивал получение выгодных подрядов, а подрядчики за это оказывали ему разные услуги, «начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода». Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат Иванова Денис Балуев.
Агентство также уточняет, что период инкриминируемого деяния – с 2018 по 2023 гг.
О задержании Иванова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В Кремле заявили, что об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину.
24 апреля Басманный районный суд арестовал Иванова до 23 июня. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Иванов вину не признал. Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, фигуранты вступили в преступный сговор с третьими лицами «для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ». Источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела, добавил, что по уголовному делу проходит и третий фигурант.
Мурад Мусаев – адвокат Иванова – сообщил, что замминистра обвиняют в помощи компаниям – подрядчикам Минобороны, безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы. По мнению адвоката, обвинение, предъявленное Иванову, основано на ряде предположений, «что совершенно недопустимо».
ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу приказом отстранил Тимура Иванова от должности замглавы ведомства.