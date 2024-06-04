Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ТАСС: СК проверяет Макаревича на экстремизм после разговора с пранкером

Ведомости

Следователи начали доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом стал разговор музыканта с телефонным пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Проверка ведется на предмет наличия в словах Макаревича признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму).

В интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 мая, артист рассказал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией и «считает дни» до ее победы. После публикации разговора заявление с просьбой проверить слова Макаревича написал в СК и Генпрокуратуру исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко. В разговоре с ТАСС он уточнил, что проверку начали, но решения по ней еще нет.

После начала спецоперации России на Украине Макаревич осудил действия РФ и сообщил о переезде в Израиль. В сентябре 2022 г. Минюст России включил музыканта в перечень иностранных агентов. Его уже дважды штрафовали за нарушение закона об иноагентах. 14 мая ТАСС сообщил, что против артиста может быть возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 330.1 УК РФ). В таком случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных