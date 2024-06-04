ТАСС: СК проверяет Макаревича на экстремизм после разговора с пранкером
Следователи начали доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поводом стал разговор музыканта с телефонным пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Проверка ведется на предмет наличия в словах Макаревича признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму).
В интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 мая, артист рассказал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией и «считает дни» до ее победы. После публикации разговора заявление с просьбой проверить слова Макаревича написал в СК и Генпрокуратуру исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко. В разговоре с ТАСС он уточнил, что проверку начали, но решения по ней еще нет.
После начала спецоперации России на Украине Макаревич осудил действия РФ и сообщил о переезде в Израиль. В сентябре 2022 г. Минюст России включил музыканта в перечень иностранных агентов. Его уже дважды штрафовали за нарушение закона об иноагентах. 14 мая ТАСС сообщил, что против артиста может быть возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 330.1 УК РФ). В таком случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы.