ТАСС: СК проверяет Макаревича на экстремизм после разговора с пранкером

После начала спецоперации России на Украине Макаревич осудил действия РФ и сообщил о переезде в Израиль. В сентябре 2022 г. Минюст России включил музыканта в перечень иностранных агентов. Его уже дважды штрафовали за нарушение закона об иноагентах. 14 мая ТАСС сообщил, что против артиста может быть возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 330.1 УК РФ). В таком случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы.