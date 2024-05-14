ТАСС: Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Кроме того, в отношении Макаревича планируется провести проверку на экстремизм. В интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 мая, артист рассказал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией и что «считает дни» до ее победы.