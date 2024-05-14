ТАСС: Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах
Против лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) может быть возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Музыканту может грозить в таком случае до двух лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении Макаревича планируется провести проверку на экстремизм. В интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 мая, артист рассказал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией и что «считает дни» до ее победы.
Адвокат Макаревича Александр Альдаев не стал отвечать на вопросы о возможном уголовном деле, передает ТАСС.
Минюст России включил Макаревича в перечень иноагентов в сентябре 2022 г. Ранее музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.
Макаревича уже несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах. 13 мая Таганский районный суд Москвы назначил ему штраф в размере 30 000 руб. за отсутствие маркировки. В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы оштрафовал по той же статье музыканта на 35 000 руб.
Согласно закону, если человек был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагента, против него может быть возбуждено уголовное дело.