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ТАСС: Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Против лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) может быть возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Музыканту может грозить в таком случае до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении Макаревича планируется провести проверку на экстремизм. В интервью с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованном 13 мая, артист рассказал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией и что «считает дни» до ее победы.

Адвокат Макаревича Александр Альдаев не стал отвечать на вопросы о возможном уголовном деле, передает ТАСС.

Минюст России включил Макаревича в перечень иноагентов в сентябре 2022 г. Ранее музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.

Макаревича уже несколько раз штрафовали за нарушение закона об иноагентах. 13 мая Таганский районный суд Москвы назначил ему штраф в размере 30 000 руб. за отсутствие маркировки. В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы оштрафовал по той же статье музыканта на 35 000 руб. 

Согласно закону, если человек был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагента, против него может быть возбуждено уголовное дело. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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