Счетная палата с начала года выявила нарушения на сумму более 1 трлн рублей
«За пять месяцев 2024 г. по итогам наших проверок выявлено 2895 фактов нарушений и недостатков на сумму чуть более 1 трлн руб. Это больше по количеству, но меньше по объему нарушений, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года», – сказала она в интервью ТАСС.
В прошлом году за аналогичный период было обнаружено около 2500 нарушений на сумму порядка 1,6 трлн руб., уточнила Изотова.
2 июня в СП сообщили, что палата в ходе проверки исполнения бюджета обнаружила у Минприроды за 2023 г. 56 нарушений на сумму 74,4 млрд руб. Отмечалось, что в связи с этим надзорное ведомство планирует обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в отношении министерства и его дирекции по обеспечению деятельности.
15 мая недавно назначенный председатель Счетной палаты Борис Ковальчук заявил, что необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации, поскольку мораторий на проверку IT-компаний завершен. Мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний был отменен правительством 20 марта.