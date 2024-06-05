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Счетная палата с начала года выявила нарушения на сумму более 1 трлн рублей

Ведомости

Счетная палата (СП) России выявила около 2900 нарушений на общую сумму более 1 трлн руб. с начала года, сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«За пять месяцев 2024 г. по итогам наших проверок выявлено 2895 фактов нарушений и недостатков на сумму чуть более 1 трлн руб. Это больше по количеству, но меньше по объему нарушений, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года», – сказала она в интервью ТАСС.

В прошлом году за аналогичный период было обнаружено около 2500 нарушений на сумму порядка 1,6 трлн руб., уточнила Изотова.

2 июня в СП сообщили, что палата в ходе проверки исполнения бюджета обнаружила у Минприроды за 2023 г. 56 нарушений на сумму 74,4 млрд руб. Отмечалось, что в связи с этим надзорное ведомство планирует обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в отношении министерства и его дирекции по обеспечению деятельности.

15 мая недавно назначенный председатель Счетной палаты Борис Ковальчук заявил, что необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации, поскольку мораторий на проверку IT-компаний завершен. Мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний был отменен правительством 20 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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