Счетная палата с начала года выявила нарушения на сумму более 1 трлн рублей

«За пять месяцев 2024 г. по итогам наших проверок выявлено 2895 фактов нарушений и недостатков на сумму чуть более 1 трлн руб. Это больше по количеству, но меньше по объему нарушений, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года», – сказала она в интервью ТАСС.