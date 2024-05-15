Ковальчук: необходимо проверить ценообразование в IT-сфере
Необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации, так как мораторий на проверку IT-компаний завершен, заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
«Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Мораторий на антимонопольные проверки аккредитованных Минцифры IT-компаний был принят в 2022 г. Планировалось, что он будет действовать до конца 2024 г.
20 марта кабмин отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Сообщалось, что сотрудники ведомства получают множество жалоб от представителей малого и среднего бизнеса и потребителей в сфере IT на нарушения со стороны так называемых цифровых гигантов.
14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Источники «Ведомостей» полагают, что одна из его ключевых задач будет заключаться в проведении тщательного аудита стратегически важных отраслей.