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Ковальчук: необходимо проверить ценообразование в IT-сфере

Ведомости

Необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации, так как мораторий на проверку IT-компаний завершен, заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук.

«Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Мораторий на антимонопольные проверки аккредитованных Минцифры IT-компаний был принят в 2022 г. Планировалось, что он будет действовать до конца 2024 г.

20 марта кабмин отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Сообщалось, что сотрудники ведомства получают множество жалоб от представителей малого и среднего бизнеса и потребителей в сфере IT на нарушения со стороны так называемых цифровых гигантов.

После этого уже в течение весны ФАС выписала несколько предупреждений площадкам онлайн-торговли Ozon и Wildberries за «действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции».

14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Источники «Ведомостей» полагают, что одна из его ключевых задач будет заключаться в проведении тщательного аудита стратегически важных отраслей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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