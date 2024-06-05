Суд в Москве оштрафовал иранца по статье о дискредитации армии России

Иранца Хоссии Хидари признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ему была назначена максимальная сумма штрафа для физлиц по этой части – 50 000 руб.