Верховный суд оставил без изменений приговор социологу Борису Кагарлицкому

12 декабря 2023 г. Второй западный окружной военный суд признал Кагарлицкого виновным и назначил штраф в размере 600 000 руб. Он заявил, что не отрицает обстоятельств произошедшего, однако не согласен с оценкой его действий, сообщало «Коми информ». Социолога освободили в зале суда после полугода нахождения в СИЗО. Но уже 13 февраля Апелляционной военной суд в Московской области ужесточил наказание и приговорил Кагарлицкого к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседания. 17 апреля Ерохов сообщил, что Кагарлицкий этапирован из СИЗО Зеленограда в колонию для отбытия наказания.