Верховный суд оставил без изменений приговор социологу Борису Кагарлицкому
В Москве Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила в силе приговор в отношении социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), которому назначено пять лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Дело против социолога возбудила ФСБ в июле 2023 г. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета). По версии следствия, Кагарлицкий разместил видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма. Его адвокат Сергей Ерохов пояснял, что речь о посте про взрыв на Крымском мосту в 2022 г. В августе прошлого года Росфинмониторинг включил публициста в список террористов и экстремистов, что означает заморозку принадлежащих ему денежных средств.
12 декабря 2023 г. Второй западный окружной военный суд признал Кагарлицкого виновным и назначил штраф в размере 600 000 руб. Он заявил, что не отрицает обстоятельств произошедшего, однако не согласен с оценкой его действий, сообщало «Коми информ». Социолога освободили в зале суда после полугода нахождения в СИЗО. Но уже 13 февраля Апелляционной военной суд в Московской области ужесточил наказание и приговорил Кагарлицкого к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседания. 17 апреля Ерохов сообщил, что Кагарлицкий этапирован из СИЗО Зеленограда в колонию для отбытия наказания.