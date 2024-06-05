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Верховный суд оставил без изменений приговор социологу Борису Кагарлицкому

Ведомости

В Москве Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила в силе приговор в отношении социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), которому назначено пять лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Дело против социолога возбудила ФСБ в июле 2023 г. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета). По версии следствия, Кагарлицкий разместил видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма. Его адвокат Сергей Ерохов пояснял, что речь о посте про взрыв на Крымском мосту в 2022 г. В августе прошлого года Росфинмониторинг включил публициста в список террористов и экстремистов, что означает заморозку принадлежащих ему денежных средств.

12 декабря 2023 г. Второй западный окружной военный суд признал Кагарлицкого виновным и назначил штраф в размере 600 000 руб. Он заявил, что не отрицает обстоятельств произошедшего, однако не согласен с оценкой его действий, сообщало «Коми информ». Социолога освободили в зале суда после полугода нахождения в СИЗО. Но уже 13 февраля Апелляционной военной суд в Московской области ужесточил наказание и приговорил Кагарлицкого к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседания. 17 апреля Ерохов сообщил, что Кагарлицкий этапирован из СИЗО Зеленограда в колонию для отбытия наказания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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