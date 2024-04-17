Социолога Бориса Кагарлицкого этапируют в колонию для отбытия наказания
Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом), осужденный по делу об оправдании терроризма, этапирован из СИЗО Зеленограда в колонию для отбытия наказания. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.
«17 апреля во время посещения профессора Б. Ю. Кагарлицкого в СИЗО-12 Зеленоград мы были уведомлены, что в этот день он будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 г.», – рассказал адвокат (цитата ТАСС).
Ерохов добавил, что сейчас выясняет, в какую колонию общего режима поместят Кагарлицкого.
Дело против социолога возбудила ФСБ в июле 2023 г. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета). По версии следствия, Кагарлицкий опубликовал видеоролик, который направлен на публичное оправдание терроризма. Ерохов пояснял, что речь о посте про взрыв на Крымском мосту, который произошел в 2022 г.
12 декабря 2023 г. Второй западный окружной военный суд признал Кагарлицкого виновным, назначив штраф в размере 600 000 руб. Тогда его освободили в зале суда после полугода нахождения в СИЗО. Однако 13 февраля Апелляционной военной суд в Московской области ужесточил наказание и приговорил социолога к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседаний.