Социолога Бориса Кагарлицкого этапируют в колонию для отбытия наказания

Дело против социолога возбудила ФСБ в июле 2023 г. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета). По версии следствия, Кагарлицкий опубликовал видеоролик, который направлен на публичное оправдание терроризма. Ерохов пояснял, что речь о посте про взрыв на Крымском мосту, который произошел в 2022 г.