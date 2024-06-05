МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ Эштон-Чирилло
МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего официального представителья вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло, следует из базы ведомства.
В базе розыска МВД России не указано, по какой именно уголовной статье она разыскивается.
5 февраля Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
15 сентября 2023 г. МИД РФ выразил возмущение в связи с угрозами в адрес российских журналистов и общественных деятелей со стороны Эштон-Чирилло. 20 сентября она была отстранена от должности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло «на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов».