МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ Эштон-Чирилло

15 сентября 2023 г. МИД РФ выразил возмущение в связи с угрозами в адрес российских журналистов и общественных деятелей со стороны Эштон-Чирилло. 20 сентября она была отстранена от должности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло «на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов».