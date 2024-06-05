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МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ Эштон-Чирилло

Ведомости

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего официального представителья вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло, следует из базы ведомства.

В базе розыска МВД России не указано, по какой именно уголовной статье она разыскивается.

5 февраля Росфинмониторинг внес Эштон-Чирилло в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

15 сентября 2023 г. МИД РФ выразил возмущение в связи с угрозами в адрес российских журналистов и общественных деятелей со стороны Эштон-Чирилло. 20 сентября она была отстранена от должности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло «на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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