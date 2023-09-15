МИД России возмутился угрозам Киева в адрес российских журналистов
МИД России выразил возмущение в связи с угрозами в адрес российских журналистов и общественных деятелей со стороны официального представителя сил теробороны ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.
«В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей», – говорится в сообщении на сайте МИДа.
В своем заявлении Чирилло, отметил МИД, выступила с прямыми призывами к убийству сотрудников российских медиа и организаций, освещающих конфликт на Украине.
«Высказывания С. Эштон-Чирилло, других украинских неонацистов и их спонсоров служат для всей мировой общественности неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима Зеленского», – считают во внешнеполитическом ведомстве.
Российская сторона в свою очередь изучает подобные заявления на предмет правовой оценки и будет добиваться адекватной реакции профильных международных структур.
15 июля ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении.
До этого ФСБ предотвратила ряд трагедий, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова. С начала спецоперации на Украине в РФ были убиты военкор Владлен Татарский, политолог Дарья Дугина, также покушение пережил писатель Захар Прилепин.