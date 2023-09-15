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Политика

МИД России возмутился угрозам Киева в адрес российских журналистов

Ведомости

МИД России выразил возмущение в связи с угрозами в адрес российских журналистов и общественных деятелей со стороны официального представителя сил теробороны ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.

«В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В своем заявлении Чирилло, отметил МИД, выступила с прямыми призывами к убийству сотрудников российских медиа и организаций, освещающих конфликт на Украине. 

«Высказывания С. Эштон-Чирилло, других украинских неонацистов и их спонсоров служат для всей мировой общественности неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима Зеленского», – считают во внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона в свою очередь изучает подобные заявления на предмет правовой оценки и будет добиваться адекватной реакции профильных международных структур.

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15 июля ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении.

До этого ФСБ предотвратила ряд трагедий, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова. С начала спецоперации на Украине в РФ были убиты военкор Владлен Татарский, политолог Дарья Дугина, также покушение пережил писатель Захар Прилепин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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