МИД России возмутился угрозам Киева в адрес российских журналистов

15 июля ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении.