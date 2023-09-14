Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Он обратил внимание на фрагмент обращения Эштон-Чирилло, в котором та анонсировала скорую расправу над «кремлевскими пропагандистами». По оценке Фадеева, в заявлении представителя ВСУ есть признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). С учетом же опыта покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, также есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК РФ), подчеркнул он.