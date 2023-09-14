Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что обратится 14 сентября в СК и ФСБ в связи с угрозами российским журналистам со стороны официального представителя сил теробороны ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.
«Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки <...> Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», – приводит его слова Telegram-канал СПЧ.
Он обратил внимание на фрагмент обращения Эштон-Чирилло, в котором та анонсировала скорую расправу над «кремлевскими пропагандистами». По оценке Фадеева, в заявлении представителя ВСУ есть признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). С учетом же опыта покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, также есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК РФ), подчеркнул он.
«Сегодня я направлю соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России», – резюмировал Фадеев.
15 июля ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении.
До этого ФСБ предотвратила ряд трагедий, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова. С начала спецоперации на Украине в РФ были убиты военкор Владлен Татарский, политолог Дарья Дугина, также покушение пережил писатель Захар Прилепин.