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Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Ведомости

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что обратится 14 сентября в СК и ФСБ в связи с угрозами российским журналистам со стороны официального представителя сил теробороны ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.

«Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки <...> Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», – приводит его слова Telegram-канал СПЧ.

Он обратил внимание на фрагмент обращения Эштон-Чирилло, в котором та анонсировала скорую расправу над «кремлевскими пропагандистами». По оценке Фадеева, в заявлении представителя ВСУ есть признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). С учетом же опыта покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, также есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК РФ), подчеркнул он.

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«Сегодня я направлю соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России», – резюмировал Фадеев.

15 июля ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении.

До этого ФСБ предотвратила ряд трагедий, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова. С начала спецоперации на Украине в РФ были убиты военкор Владлен Татарский, политолог Дарья Дугина, также покушение пережил писатель Захар Прилепин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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