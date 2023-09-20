Угрожавшего российским журналистам спикера терробороны ВСУ отстранили
Командование сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранило своего официального представителя-трансгендера Сару Эштон-Чирилло, следует из сообщения ведомства в соцсети X.
«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО и командованием ВСУ», – говорится в заявлении. В нем также сказано, что силы обороны Украины «соблюдают нормы международного гуманитарного права» в отношении противника.
Командование проведет служебное расследование и примет соответствующие меры. До его результатов Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности, уточнили в терробороне.
15 сентября МИД России выразил возмущение в связи с заявлениями американского трансгендера Эштон-Чирилло. Как отметили в министерстве, в своем заявлении спикер терробороны ВСУ выступила с прямыми призывами к убийству сотрудников российских медиа и организаций, освещающих конфликт на Украине.
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло «на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», по результатом проверки будет дана правовая оценка.
19 сентября пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что по факту угроз убийством корреспонденту «Первого канала» Владиславу Шурыгину возбуждено уголовное дело. Неизвестный позвонил журналисту и в ходе разговора сообщил, что является «наводчиком» и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора.