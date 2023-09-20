Газета
Политика

Угрожавшего российским журналистам спикера терробороны ВСУ отстранили

Ведомости

Командование сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранило своего официального представителя-трансгендера Сару Эштон-Чирилло, следует из сообщения ведомства в соцсети X.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО и командованием ВСУ», – говорится в заявлении. В нем также сказано, что силы обороны Украины «соблюдают нормы международного гуманитарного права» в отношении противника.

Командование проведет служебное расследование и примет соответствующие меры. До его результатов Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности, уточнили в терробороне.

Ранее по теме: МИД России возмутился угрозам Киева в адрес российских журналистов

15 сентября МИД России выразил возмущение в связи с заявлениями американского трансгендера Эштон-Чирилло. Как отметили в министерстве, в своем заявлении спикер терробороны ВСУ выступила с прямыми призывами к убийству сотрудников российских медиа и организаций, освещающих конфликт на Украине.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло «на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», по результатом проверки будет дана правовая оценка.

19 сентября пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что по факту угроз убийством корреспонденту «Первого канала» Владиславу Шурыгину возбуждено уголовное дело. Неизвестный позвонил журналисту и в ходе разговора сообщил, что является «наводчиком» и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных